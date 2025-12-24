اختتمت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية فعاليات دوري كرة القدم، والذي شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، ومنافسات قوية عكست مستوى متميزًا من الأداء الرياضي والالتزام بالروح الرياضية بين الفرق المشاركة، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وبناء شخصية متكاملة للطلاب.



وبحسب بيان، جاءت فعاليات ختام الدوري تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، وبمشاركة فاعلة من إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب.



وأسفرت منافسات الدوري عن فوز فريق سندرلاند بالمركز الأول، وحصول فريق ميلان على المركز الثاني، فيما جاء فريق وحوش الـ AI في المركز الثالث، وفريق العصابة في المركز الرابع، وسط إشادة بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة.



كما شملت الفعاليات تكريم عدد من اللاعبين المتميزين، حيث حصل الطالب بلال علي لطفي (الفرقة الثانية – علوم البيانات) من فريق العصابة على جائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما فاز الطالب عمر مختار حافظ (الفرقة الثالثة – الأمن السيبراني) من فريق سندرلاند بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصل الطالب أسامة خالد عبده (الفرقة الثانية – التحكم الصناعي) من فريق العصابة على جائزة ثاني أفضل حارس مرمى، إلى جانب فوز الطالب خطاب علاء (الفرقة الثالثة) من فريق ميلان بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، أن الأنشطة الرياضية تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الجامعة لبناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والحياة الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دوري كرة القدم يُعد نموذجًا ناجحًا للأنشطة الطلابية الهادفة، التي تسهم في تنمية المهارات البدنية والاجتماعية للطلاب، وتعزز روح المنافسة الشريفة بينهم، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لكافة الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية التي تخدم الطلاب وتلبي اهتماماتهم المختلفة.



بدوره، أعرب الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، عن اعتزازه بالمستوى التنظيمي والفني الذي ظهر به الدوري، مشيدًا بجهود إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب في إخراج البطولة بصورة مشرفة، ومؤكدًا حرص الكلية على دعم الأنشطة الرياضية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتسهم في إعداد طلاب قادرين على التميز أكاديميًا وبدنيًا.



وفي ختام الفعاليات، تم تكريم جميع الفرق المشاركة بالميداليات وشهادات التقدير، إلى جانب تكريم أفضل اللاعبين وحراس المرمى بالكؤوس والأطقم الرياضية والميداليات، كما تم توجيه الشكر إلى السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في توزيع الجوائز، والمنظمين والحكام، تقديرًا لجهودهم في إنجاح البطولة.

