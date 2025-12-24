حددت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، التعليمات والإرشادات التنظيمية الهامة للطلاب، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان كالتالي:

1- ضرورة التزام الطلاب بمواعيد الحضور المحددة، وإحضار ما يثبت الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو كارنيه الجامعة أو جواز السفر ومنع دخول أي طالب إلى اللجنة دون تحقيق الشخصية.

2- الالتزام الكامل بضوابط اللجان وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.

3- الالتزام بالسلوك الجامعي اللائق، ومنع التدخين أو التجمعات داخل مباني الكلية.

4- مغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان.

5- توفير مناخ امتحاني منضبط وعادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

6- الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات يمثل جزءًا أصيلًا من المنظومة التعليمية القائمة على الانضباط والمسؤولية بما يحقق مصلحة الطالب ويحافظ على نزاهة العملية التعليمية.

7- التزام الطلاب بالتعليمات، حرصًا على انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والانضباط داخل الحرم الجامعي.

