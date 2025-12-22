جامعة العاصمة تستعرض حصاد عام 2025: 7 آلاف وافد من 36 جنسية

أعلنت جامعة العاصمة أن عام 2025 شهد حراكًا واسعًا في ملف الطلاب الوافدين بجامعة العاصمة، في إطار مبادرة «ادرس في مصر» وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما عزّز مكانة الجامعة كوجهة تعليمية إقليمية ودولية جاذبة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة لبنى شهاب مدير مكتب الطلاب الوافدين.

وبحسب بيان، أضافت الجامعة أنه التحق بها في ملف الطلاب الوافدين والتحق بالجامعة 7 آلاف طالب وافد من 36 جنسية يدرسون بالجامعة، تم إطلاق 60 منحة دراسية مجانية للبكالوريوس والدراسات العليا، التوسع في برامج الدراسة عن بُعد وفق طبيعة التخصصات، طرح برامج أكاديمية جديدة موجهة لسوق العمل بدول الطلاب الوافدين.

ونظمت الجامعة أنشطة ثقافية وفنية ورياضية للطلاب في 2025 كان منها تنظيم حفلات استقبال، تكريم المتفوقين والخريجين، مهرجان رياضي أول للطلاب الوافدين، معارض فنية بارزة أبرزها «إبداعات عربية.، رحلات ثقافية وسياحية (الأهرامات – الإسكندرية- شارع المعز)، معسكرات طلابية دامجة بمشاركة وافدين وذوي همم.

وعلى صعيد التعاون الدولي والبرامج المشتركة تم طرح برنامج Music Art مع جامعة السلطان قابوس، استقبال طلاب من بلغاريا، فلسطين، السودان، نيجيريا، اليمن، الأردن، السعودية وغيرها، توقيع اتفاقيات أكاديمية وتبادل خبرات دولية.

كما تم مشاركة الطلاب الوافدين في فعاليات وطنية ومجتمعية منها المشاركة الفاعلة في يوم في حب مصر، زيارة تعليمية لمعرض إيديكس 2025 لتعزيز الخبرة التطبيقية للطلاب.

وأكدت قيادات جامعة العاصمة أن ماتحقق من أجل الطلاب الوافدين في 2025 سيتم العمل على تطويره وذلك إيمانا بأنهم سفراء للجامعة ولمصر، وأن الجامعة لا تقدم تعليمًا فقط، بل تبني شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والاندماج والمنافسة عالميًا.