تلتقط 99.7% من الجسيمات.. كيف تعمل فلاتر الهواء للتكييف المركزي؟

قال الدكتور محمد عبدالله سعد، بقسم هندسة الغزل والنسيج، معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، إن فلاتر الهواء في أنظمة التكييف المركزي ومحطات القوى تلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الهواء وضمان كفاءة التشغيل، حيث يعتمد النظام على مراحل ترشيح متتابعة تشمل الفلاتر الابتدائية والثانوية، حيث يؤدي كل نوع منها وظيفة مكملة للآخر.

وأوضح أن الفلتر الابتدائي يعد خط الدفاع الأول، إذ يقوم بحجز الجسيمات الكبيرة مثل الغبار، والشعر، ووبر الحيوانات، مما يحمي المكونات الداخلية لأجهزة التكييف من الانسداد والتلوث، ويسهم ذلك في رفع كفاءة التشغيل وإطالة عمر الجهاز، وتتميز هذه الفلاتر بإمكانية غسلها وإعادة استخدامها، وتصنع غالبًا من الألياف الزجاجية أو البوليستر، وتُعرف باسم فلاتر اللوحات.

وأضاف خلال مقالة علمية، أن الفلتر الثانوي يعمل على ترشيح الهواء بدقة أعلى، حيث يزيل الجزيئات الدقيقة مثل الفيروسات، والبكتيريا، والمواد المسببة للحساسية، مما يضمن هواءً داخليًا نقيًا وصحيًا ويشمل هذا النوع فلاتر (HEPA) عالية الكفاءة في حجز الجسيمات الدقيقة التي تلتقط نحو 99.7% من الجسيمات بحجم 0.3 ميكرون، إضافة إلى فلاتر الكربون النشط التي تمتص الروائح الكريهة والأبخرة والمواد الكيميائية.

تكمن أهمية النظام متعدد المراحل في تعزيز كفاءة الفلترة وحماية النظام بالكامل، إذ يحمي الفلتر الابتدائي الفلتر الثانوي من الجسيمات الكبيرة، مما يحافظ على فعاليته ويقلل الحاجة إلى استبداله، ويسهم في خلق بيئة داخلية صحية وآمنة في المباني والمنشآت الصناعية.

