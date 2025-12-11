كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA صدور القرار الوزاري بتعيين الدكتور نادر البكل، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، رئيسًا للجامعة، وذلك عقب قرار توليه قائمًا بالأعمال منذ يوليو 2025، بعدما شغل من قبل منصب عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، التي ترأس مجلس أمنائها الدكتورة نوال الدجوي.

بدأ الدكتور نادر البكل مسيرته الأكاديمية في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وتخرج بتفوق عام 1989، ثم حصل على درجة الماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين عام 1995، وتابع دراسات متقدمة في الولايات المتحدة عام 2003.

وأكمل الدكتور نادر البكل درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة جورجيا، وحصل على شهادته وتدريبه في جراحة الفم والوجه والفكين من جامعة إيموري في أتلانتا.

وبعد عودته إلى مصر عام 2005، ترك بصمة واضحة في مجال تخصصه؛ ففي عام 2006 أسس وعُيّن رئيسًا لمجلس إدارة مستشفى "إستيتيكا"، أول مستشفى خاص لجراحة الفم والوجه والفكين وطب الأسنان في مصر.

كما حصل على درجة الماجستير في القيادة وإدارة الرعاية الصحية عام 2013 من الكلية الملكية للجراحين في دبلن، أيرلندا، إضافة إلى حصوله على شهادة في حوكمة الشركات من المركز المصري لتطوير القيادة.

وشغل منصب مدير مستشفى طب الأسنان التعليمي بجامعة القاهرة من 2014 إلى 2021، كما كان رئيسًا بالنيابة لقسم جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب من 2011 إلى 2017.

وإلى جانب ذلك، فهو شريك مؤسس في شركة "تشور" للاستشارات الصحية، حيث يسهم بخبرته الواسعة في مبادرات الرعاية الصحية الاستراتيجية.

كما حصل على دبلوم في التعليم الطبي عام 2021، ثم على درجة الماجستير عام 2023، وكلاهما من جامعة جنوب ويلز في المملكة المتحدة.