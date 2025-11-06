"حاسبات القاهرة الأهلية: تتوج ببطولة خماسيات كرة القدم

شهدت ملاعب المدينة الجامعية بالقاهرة، إقامة بطولة خماسيات كرة القدم التي جمعت بين فرق جامعة القاهرة الأهلية والفرع الدولي لجامعة القاهرة، في أجواء مفعمة بالحماس والتنافس الشريف.

وقد اختُتمت الفعاليات بالمباراة النهائية التي جمعت بين فريقي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الأهلية وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، حيث تمكن فريق كلية الحاسبات بجامعة القاهرة الأهلية من حسم اللقب بعد مباراة قوية انتهت بفوزه بهدف دون مقابل، ليُتوج بطلًا للبطولة.

وعكست البطولة مستوى الأداء والالتزام الرياضي، بما يجسد رؤية الجامعة في بناء طالب متكامل، وإتاحة الفرص لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل مهارات الطلاب في إطار تنافسي راقٍ.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة هبة مصطفى نوح، مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، التي أشادت بمستوى التنظيم وأداء الطلاب، مؤكدة استمرار الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الرياضية والثقافية والفنية.