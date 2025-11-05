صيدلة عين شمس تنظم معرضا للملابس بأسعار رمزية.. تفاصيل

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض السنوي الخامس للملابس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وبإشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

افتتحت فعاليات المعرض كل من الدكتورة ريحاب عثمان القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمسؤولة عن تنظيم المعرض، وذلك بحضور أعضاء مجلس الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ويأتي تنظيم هذا المعرض السنوي كأحد الأنشطة الداعمة للمجتمع الجامعي، والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات من الملابس بأسعار رمزية و ذلك بمشاركة كريمة من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطلاب لتخفيف العبء المادي عن من يحتاجها.

