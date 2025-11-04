جامعة القاهرة الأهلية تكرم 84 طالبا ببرنامج الطب والجراحة

نظّمت جامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية د. محمد سامي عبدالصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، احتفالية لتكريم 84 طالبا وطالبة من برنامج الطب والجراحة الحاصلين على الدرجات النهائية في الامتحان التكويني الثالث بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025.

وبحسب بيان، شهد فعاليات التكريم، د.محمد محسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، ود.جيهان المنياوي عميد كليات قطاع العلوم الصحية، ود.عبير زايد مدير برنامج الطب والجراحة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب قصر العيني، والطلاب.

وأوضح د. محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تمثل نموذجًا رائدًا للتعليم الجامعي الحديث القائم على الجودة والتميز، مؤكدًا أن تكريم الطلاب المتفوقين يمثل ترجمة عملية لاهتمام الجامعة ببناء جيل من الأطباء يمتلك المعرفة والمهارة والالتزام الأخلاقي، ويمتلك القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي توفير بيئة تعليمية داعمة للإبداع، ومناهج تدريبية متطورة تواكب أحدث النظم الطبية العالمية، بما يضمن تخريج كوادر متميزة تساهم في النهوض بالقطاع الصحي في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أكد د.محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن تكريم الطلاب المتميزين يأتي تقديرًا لجهودهم الجادة منذ بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية يعكس رؤية الجامعة في تقديم تعليم طبي حديث قائم على التدريب العملي المكثف والاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والتقييم، لافتًا إلي أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتحرص على تنمية مهاراته البحثية والسريرية والإنسانية لتخريج كوادر طبية قادرة على خدمة مجتمعهم بكفاءة.

ومن جهتها، قالت د. جيهان المنياوي عميد كليات قطاع العلوم الصحية إن قطاع الكليات الصحية بجامعة القاهرة الأهلية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم الطبي، مشيرة إلى أن ما يحققه الطلاب من نتائج متميزة يعكس نجاح منظومة التعليم والتدريب التي تعتمدها الجامعة، والتي تستهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة علمية ومهارات مهنية متميزة.

