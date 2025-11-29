العيسى والخشت يناقشان أبرز مشروعات تجديد الخطاب الديني

التقى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، والدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في لقاء خاص ورغم كثافة الوفود وتعدد الفقرات، لمناقشة أبرز المشروعات الفكرية المعاصرة في تجديد الخطاب الديني.

وجاء اللقاء عقب تدشين رابطة العالم الإسلامي لمنصّة "منهاج" الرقمية، التي أطلقت تحت شعار "منهاج من مكة إلى العالم"، بوصفها منصة إسلامية رقمية جامعة تعتمد الفكر الوسطي. وقد مثل هذا الإطار مناسبة مثالية لحوار معمق بين العيسى والخشت حول مستقبل المرجعية الشرعية في الفضاء الرقمي، ودور المنصة الجديدة في إعادة بناء الخطاب الديني وفق منهجية تجمع بين الانضباط الفقهي ورؤية التجديد المعرفي.

وناقش الجانبان آليات إدارة التعدد المذهبي، وسبل تقديم المحتوى الإسلامي المستنير بطريقة تستوعب الاجتهادات المختلفة في إطار مبادرة بناء الجسور بين المذاهب.

وتناول الحوار قضايا الدولة الوطنية، والمواطنة، والتنوع الديني، والمشترك الإسلامي والإنساني ودوره في تعزيز السلام العالمي، وإمكان صوغ خطاب ديني رقمي حديث يخاطب الإنسان العالمي، دون التخلي عن أصول المنهج الإسلامي. وطرح الدكتور الخشت رؤيته حول بناء "عقل ديني جديد" يتجاوز أساليب الوعظ التقليدية، بينما أبرز الدكتور العيسى أهمية توظيف المنصات العالمية لخدمة الوسطية الشرعية ومكافحة التطرف، واستعادة الثقة في المرجعية المؤسسية، خصوصًا بين الشباب.

وتطرق النقاش إلى فرص تعزيز الانتقال من "تجديد الخطاب" إلى "إعادة بناء المنظومة المعرفية" على أسس منهجية.

وقدم الدكتور محمد الخشت إلى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نسخة من "موسوعة الأديان العالمية"، من تأليفه، وصدرت في 6 مجلدات، تقديرًا لجهود الدكتور العيسى ورابطة العالم الإسلامي في ترسيخ المعرفة الدينية المنهجية، وإسهامًا في دعم مسار الحوار العلمي حول تطوير الخطاب الديني وتعميق فهم التنوع العقدي والإنساني في سياق من التسامح والمشترك الإنساني وقبول الآخر.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الخاص جاء ضمن احتفال دولي واسع بتدشين منصة "منهاج" بمكة المكرمة، بجوار البيت الحرام، وبحضور كبار العلماء والشخصيات الدينية والمفتين من مختلف دول العالم، وممثّلي الهيئات والمنظمات الإسلامية، إضافةً إلى نخبة من الخبراء والمهتمين بالشأن الإسلامي؛ حيث افتُتح الحفل بتلاوة للشيخ الدكتور عبدالله الجهني، أعقبها استعراض موسع لمزايا المنصة وخدماتها، بما في ذلك مواقيت الصلاة الدقيقة، تصحيح التلاوة، الدورات الجامعية، دليل المساجد والمطاعم الحلال، والمجتمعات التفاعلية، في نقلة تُنهي فوضى التطبيقات غير المرجعية وتبني هوية إسلامية رقمية معتدلة.

وأطلق الدكتور العيسى مراسم التدشين، مدعومًا بحضور دولي وسعودي رفيع ضم كلا من: سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء، معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وإمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية الجزائر، سماحة الشيخ الدكتور مبروك علي محمد زيد الخير، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي، معالي السيد أحمد موزاني.

وشارك قادة إسلاميون من أوروبا وإفريقيا وآسيا؛ بينهم: الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، وعبد الصمد اليزيدي من ألمانيا، والدكتور محمد السماك لبنان، إضافة إلى شخصيات دينية أكاديمية وثقافية بارزة مثل أحمدو محمد الحافظ النحوي.

