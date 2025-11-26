تنطلق وزارة التربية والتعليم بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات المصرية الكبرى في شراكة تاريخية مع دولة إيطاليا لنقل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية بما يمنح الطلاب فرص متميزة وفريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن حصولهم على شهادة دولية معتمدة توفر لهم فرص عمل في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، في خطوة غير مسبوقة ورؤية استراتيجية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتي هذه الانطلاقة بالشراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في دولة إيطاليا، بهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التعليم الفني والتقني في مصر، حيث تم توقيع ١٨ بروتوكول لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بدءا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ في مجالات صناعية وخدمية مختلفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية،

وتعد هذه الشراكة محطة فارقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث تأتي هذه المبادرة الضخمة في إطار حرص الوزير محمد عبد اللطيف على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى إحداث طفرة نوعية في مجال التعليم الفني بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال تدريب مهني قائم على معايير عالمية تضمن قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق الدولية، كما تستهدف الخطة تطوير مخرجات التعليم الفني، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، بما يسهم في رفع نسب التشغيل بين الشباب: وفيما يلي البروتوكلات الموقعة والتخصصات التي ستنطلق بها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة:

مجال الصناعات الدوائية والكيميائية:



وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع شركة بي ويل، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الصناعات الدوائية والكيميائية.

توقيع بروتوكول آخر مع أكاديمية السويدي الفنية، وITS Agro، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا لإنشاء مدرستين متخصصتين في مجال الصناعات الدوائية.

ووقعت الوزارة أيضًا بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا لإنشاء 3 مدارس في مجالات صناعة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وصيانة الآلات وخطوط الإنتاج.

مجال الضيافة:



تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وشركة بي ويل، ومؤسسة إنجيم سان باولو 2025 لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الضيافة.

كما وقعت الوزارة بروتوكولًا آخر مع أكاديمية السويدي الفنية، وشركة إنجيم سان باولو لإنشاء 6 مدارس في مجالات الضيافة والميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء.

مجال الصناعات الهندسية (الميكانيكا – الكهرباء – اللحام):

وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومؤسسة إنجيم سان باولو لإنشاء 3 مدارس في مجالات الميكانيكا والكهرباء واللحام.

مجال صناعة الحديد والصلب:



تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات حديد عز، وشركة دانييلي الإيطالية لإنشاء 10 مدارس متخصصة في صناعة الحديد والصلب، بهدف إعداد فنيين مؤهلين للعمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل المصري والعالمي.

مجال تكنولوجيا المياه والري:



وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 5 مدارس في مجالات إدارة الموارد المائية والري، والهندسة التكنولوجية، والمنشآت والبنية التحتية، ومعالجة وتحلية المياه.

مجال الزراعة والصناعات الغذائية:



وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 10 مدارس في مجالات الإدارة والترويج والتسويق للإنتاج الزراعي والغذائي، والصناعات الزراعية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 26 مدرسة في مجالات تكنولوجيا الري والزراعة الحديثة.

مجال النقل المستدام واللوجستيات



تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية والمعهد الفني العالي للنقل المستدام – ج. كابوتو (إيطاليا) لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات اللوجستيات والصناعات الكبرى.

مجال صناعة الغزل والنسيج



وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وأكاديمية ميتا ITS لإنشاء مدرسة متخصصة في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصيانة خطوط الإنتاج.

مجال الصناعات المعدنية



وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لإنشاء مدرسة متخصصة في صناعة الألومنيوم والصناعات المعدنية المختلفة وصيانة خطوط الإنتاج.

مجال الأزياء والملابس الجاهزة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية السويدي الفنية، وأكاديمية ITS Meta الإيطالية لإنشاء مدرسة متخصصة في مجالات الأزياء والملابس الجاهزة.

