تجربة إخلاء طارئة بصيدلة عين شمس خلال 5 دقائق -صور

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس تجربة إخلاء طارئة ناجحة لمبنى الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جاءت التجربة في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة الهادفة إلى رفع درجة جاهزية منشآتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات والطوارئ.



وشارك في تنفيذ التجربة إدارة الدفاع المدني بالجامعة والدفاع المدني بالكلية وأفراد الأمن الإداري، حيث قام أحد مسؤولي الدفاع المدني بشرح آليات الإخلاء السليم وكيفية التصرف في حالات الحريق – لا قدر الله – قبل بدء التنفيذ الفعلي.



وتم إطلاق صافرات الإنذار وبدء عملية الإخلاء عبر مخارج الطوارئ لجميع الفئات داخل المبنى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، والبالغ عددهم ٢٢٢٥ فردًا، وذلك وفق اشتراطات منظومة السلامة والصحة المهنية.



وقد نجحت التجربة في تحقيق الإخلاء الكامل خلال زمن قياسي بلغ خمس دقائق، مما يعكس كفاءة فرق الأمن والدفاع المدني ومستوى الوعي لدى المشاركين.



