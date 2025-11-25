أعدت الدكتورة سلوى كمال محمد حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء ورئيس قسم بحوث تلوث الهواء، مقالة علمية بعنوان "تلوث الهواء وصحة الطلاب" نشرها المركز القومي للبحوث، في محاولة للرد على تساؤل: هل يؤثر تلوث الهواء على تركيز الطلاب أثناء الدراسة؟

وأجابت الدكتورة سلوى كمال بأن تلوث الهواء يؤثر على الطلاب، إذ أن الجسيمات الدقيقة (PM2.5) والملوثات الغازية تقلل من تدفق الأكسجين إلى المخ، مما يؤدي إلى ضعف الانتباه والذاكرة وصعوبة التركيز داخل الفصول.

وأكدت أن التعرض المستمر للهواء الملوث يرهق الجهاز التنفسي ويقلل من كفاءة الرئة، فيشعر الطلاب بالتعب بسرعة أكبر أثناء اليوم الدراسي، مشيرة إلى علاقة تلوث الهواء بزيادة حالات الربو، وهي العلاقة التي أوضحتها الدراسات التي تشير إلى أن السكن أو الدراسة قرب الطرق المزدحمة بعوادم السيارات يرفع من احتمالية نوبات الربو، خاصة بين الأطفال.

وأضافت أن تلوث الهواء يسبب الصداع، فاستنشاق الملوثات مثل أول أكسيد الكربون يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدماغ، مسببًا صداعًا متكررًا لدى الطلاب.

وردًا على تساؤل: هل يؤثر تلوث الهواء على التحصيل الدراسي؟ قالت أستاذ الكيمياء: أثبتت أبحاث حديثة أن الطلاب في المدارس المعرضة لمستويات عالية من التلوث يحققون نتائج أقل مقارنة بزملائهم في بيئات أنقى. وبالنسبة للغبار والعواصف الترابية وتأثيرها على صحة الطلاب، أوضحت أنها تسبب التهابات العين والحلق والأنف، وتزيد معدلات الغياب المدرسي بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

وذكرت أنه يمكن للمدارس الحد من تأثير تلوث الهواء من خلال تحسين التهوية داخل الفصول، وزراعة الأشجار والنباتات في الساحات، مما يساهم في تنقية الهواء وتوفير بيئة تعليمية أكثر صحة وأمانًا.