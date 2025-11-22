تعيين وكيلين جديدين لهندسة القاهرة

كتب - عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد شوقي سعد، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، خلفًا للدكتور عماد الشربيني الذي انتهت مدة وكالته.

كما تقرر تعيين الدكتور عمر سليمان حزين، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلفًا للدكتور محمد محسن العطار الذي تولّى منصب النائب الأكاديمي لجامعة القاهرة الأهلية.

وهنّأ رئيس الجامعة الوكيلين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما، ومؤكدًا ثقته في قدرتهما على مواصلة مسيرة التطوير داخل كلية الهندسة، والارتقاء بمنظومة التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمي، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة ورؤيتها المستقبلية.

كما وجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خالص الشكر والتقدير للدكتور عماد الشربيني والدكتور محمد محسن العطار، تقديرًا لما قدماه من جهود مخلصة وعطاء متميز خلال فترة توليهما مهام الوكالة، مشيدًا بإسهاماتهما البارزة في دعم مسيرة الكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في مواقع المسئولية المختلفة.

