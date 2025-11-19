موعد بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم التربية الرياضية بحلوان

شارك وفد من جامعة حلوان في زيارة رسمية إلى جامعة ديموقريطس باليونان (Democritus University of Thrace – DUTH)، وذلك فى إطار برنامج Erasmus+ للحراك الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات، والدكتورة إسراء ياسر داود نائب مدير مكتب العلاقات الدولية والمدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

جاءت الزيارة لتعزيز التعاون الأكاديمي القائم بين كلية علوم الرياضة للبنات وجامعة ديموقريطس، والذى أثمر عن تطوير برنامج بكالوريوس مُشترك لإعداد معلم التربية الرياضية باللغة الإنجليزية، والمقرر بدء العمل به فى العام الأكاديمي القادم.

يهدف البرنامج إلى إعداد معلمين مؤهلين وفق المعايير الدولية، ويمنح درجة بكالوريوس مشتركة دولية فى تدريس التربية الرياضية.

شهدت الزيارة نقاشات أكاديمية حول إنشاء فرع دولي لجامعة ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية، والذي يُعد مشروعًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في التعاون الأكاديمي المصري–اليوناني.

وتم استعراض النموذج المقترح للفرع، والبرامج الأكاديمية المتوقع تقديمها، وآليات الاعتماد، ويمثل هذا التعاون خطوة استثنائية نحو إنشاء أول فرع لجامعة يونانية داخل مصر، بما يعزز مكانة جامعة حلوان الأهلية كمركز إقليمي للتعليم الدولى المشترك، ويوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تجربة تعليمية وبحثية متميزة على مستوى عالمي.

كما شملت الزيارة لقاءات متعددة مع رئيس جامعة ديموقريطس ونواب رئيس الجامعة، إلى جانب جولات في كليات علوم الرياضة، الهندسة، التجارة، الطب، العلوم، والتمريض. كما تم تفقد المنشآت الرياضية والمختبرات البحثية فى مقاطعة شرق مقدونيا وتراقيا، ومناقشة آليات البدء في تفعيل البرنامج المشترك فى علوم الرياضة، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

كما استقبل السفير المصري عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، الوفد في مقر السفارة، حيث أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها جامعة حلوان في تعزيز الشراكات التعليمية مع الجامعات اليونانية، مؤكدًا أن التعاون المصري–اليوناني في التعليم العالي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز المكانة الاستراتيجية للبلدين على المستويين الأكاديمي والدبلوماسي.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن برنامج Erasmus+ يمثل خطوة مهمة نحو الانفتاح الأكاديمي على الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تطوير العملية التعليمية وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما أوضح أن جامعة حلوان تسعى دائمًا لدعم برامج التعاون الأكاديمي التى تخدم رؤية مصر 2030 في بناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الزيارة تأتى امتدادًا لنهج الجامعة في الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، مؤكدًا أن اللقاءات مع جامعة ديموقريطس أسفرت عن مناقشات مثمرة لتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير آليات التعاون فى مجالات تنفيذ البرامج المشتركة والتدريب، وفتحت الآفاق لعقد شراكة متعمقة مع الجامعة اليونانية في مختلف المجالات.

وقد أعربت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة للبنات، عن فخرها الكبير بإطلاق برنامج بكالوريوس إعداد معلم التربية الرياضية باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنه ثمرة سنوات من الجهد المتواصل من فريق العمل، ويشكل خطوة نوعية نحو الارتقاء بمستوى التعليم الرياضي وفق المعايير الدولية.

فيما قامت الدكتورة إسراء ياسر داود، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، بتنسيق لقاءات الوفد مع المسؤولين في جامعة ديموقريطس، وإعداد خطة عمل لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجامعتين، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل برنامج علوم الرياضة مع بداية العام الأكاديمي القادم.

اقرأ أيضاً:

يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات

مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم