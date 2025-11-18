عقد مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة (شهر نوفمبر) للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦؛ حيث استهل الجلسةَ بتقديم الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية ممن شاركوا في فاعليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجامعة يومي 18 و19 أكتوبر 2025، تقديرًا لدورهم الفاعل في إطار المؤتمر.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية، إذ صدق على محضر الاجتماع السابق، ووافق على قبول إهداء عدد من ماكينات التصوير الحديثة لدعم العمل الأكاديمي والإداري، إلى جانب إجراء تعديل في تشكيل اللجنة الخاصة بتطوير اللوائح للأقسام العلمية ليرأسها الدكتور عصام نصر الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون.

وناقش المجلس أهمية التقدير المادي والمعنوي للجهود غير الاعتيادية التي يقوم بها الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون المتفرغون بالكلية، من خلال مشاركتهم في كل الأعباء الأكاديمية، ودعمهم الدائم في كل المجالات.

وشهد الاجتماع استعراضًا لملفات أعضاء هيئة التدريس؛ حيث وافق المجلس على عدد من الترقيات إلى درجات أكاديمية أعلى، إضافة إلى إقرار انتدابات جديدة وتجديد انتدابات قائمة، إلى جانب الموافقة على تعيينات في وظائف مدرس بعدد من الأقسام.

وناقش المجلس موضوعات الإجازات والبعثات العلمية؛ حيث وافق على منح إجازات رعاية طفل، وعلى سفر عدد من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في ورش عمل ومؤتمرات دولية، ورفض المجلس مدّ مهام علمية بالخارج لاستكمال الأبحاث لعدم انطباق شروط المهمة العلمية عليها.

ووافق المجلس، في ما يتعلق بقطاع الدراسات العليا والبحوث، على عدد من الاعتذارات المقدمة من طلبة الدبلوم لأسباب صحية أو أسرية، كما أقرّ إضافة مشرفين مشاركين على عدد من الرسائل العلمية لضبط نصاب الإشراف.

واعتمد المجلس تشكيل لجان الحكم والمناقشة لعدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات الصحافة والإذاعة والعلاقات العامة والإعلام الرقمي والدراسات الدولية، وأقرّ مدّ قيد عدد من الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وشطب قيد عدد من الطلاب بسبب عدم الإنجاز أو انقطاع التواصل مع المشرفين.

وشهد الاجتماع كذلك منح عدد من الباحثين درجة الدكتوراه بتقديرات متميزة، والتوصية بتبادل الرسائل مع الجامعات الأخرى في بعض الحالات، إضافة إلى منح درجات الماجستير الأكاديمية والمهنية.

واعتمد المجلس مجموعة من خطط الرسائل العلمية الجديدة في موضوعات متنوعة تشمل: الذكاء الاصطناعي، الاتصال المؤسسي، الإعلام المناخي، الثقافة السياسية، التسويق الرقمي، الدراسات المقارنة.

جدير بالذكر أن مجلس الكلية اتخذ قرارًا بشأن اعتماد تشكيل اللجان العلمية لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بما يكفل منح فرص متساوية بين الأساتذة والأساتذة المساعدين المؤهلين للمشاركة بها، وبما يتوافق مع التخصص العلمي، وذلك من خلال الرجوع إلى القوائم الخاصة بكل قسم واستيفاء جميع الأسماء الموجودة بها على مدار العام الدراسي.

وناقش المجلس الطلبات الخاصة باعتذارات عدد من الطلبة عن عدم إتمام الفصل الدراسي، وإيقاف قيد بعضهم لظروف مرضية أو اجتماعية أو بسبب السفر أو المشاركة الرياضية؛ حيث رفض بعضها وأقر البعض الآخر وفقًا لكل حالة.

وأقر المجلس تخفيضات في المصروفات الدراسية لعدد من الحالات وفق اللوائح، ورفض طلبات أخرى لعدم انطباق الشروط.

وناقش المجلس مقترحًا يمنح الطلبة المشاركين في الأنشطة المميزة درجات إضافية تُضاف إلى معدلهم التراكمي، بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية ودعم دور الكلية في خدمة المجتمع، مع تأكيد إحالة المقترح إلى الإجراءات اللازمة للنظر في اعتماده.

واختُتم الاجتماع بتأكيد متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البرامج الأكاديمية وتحسين الخدمات التعليمية والبحثية داخل الكلية.

