عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور توم أردمي، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني التشادي، والسيد محمد عبدالكريم هنو، سفير تشاد في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات بين مصر وتشاد، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز هذه العلاقات من خلال الشراكات الأكاديمية والبحثية والعلمية، خاصة وأن تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والتشادية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين، وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على مبادرة "EGAID" التي أطلقتها الوزارة، لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب التشاديين للدراسة في مصر، ضمن منظومة "ادرس فى مصر"، وتحسين الخدمات التي تقدمها لدعم الطلاب الوافدين.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بدولة تشاد وتجهيزه بأحدث الوسائط التكنولوجية، وتوفير كوادر بشرية متميزة، وتقديم برامج دراسية تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، لافتًا إلى حرص الوزارة على دعم جهود دولة تشاد للنهوض بمنظومتها التعليمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور توم أردمي عن إعجابه بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية بما يسهم في تعزيز بناء القدرات الوطنية في شتى المجالات بين الجانبين.

وتناول الاجتماع آليات تشجيع طلاب تشاد على الدراسة في الجامعات المصرية، والاستفادة من التقدم الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، بالإضافة إلى وجود تسهيلات في الإجراءات الدراسية والإدارية، وتطور نظم دفع المصروفات والرسوم الدراسية، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

كما تناول الاجتماع استعراض المنح الدراسية التي تقدمها مصر لطلاب دولة تشاد في الجامعات المصرية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الجانبين.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

وحضر الاجتماع من الجانب التشادي، الدكتور بشارة تيسو مستشار رئيس الوزراء للتعليم العالي، والدكتور نورين سليمان نورين الأمين العام النائب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والدكتور محمد عيسى المدير العام للمركز الوطني للخدمات الجامعية، والدكتور محمد بخاري رئيس جامعة الملك فيصل التشادية، وكريمة المستشار الأولى بسفارة تشاد بالقاهرة.