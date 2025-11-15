وكيل "أوقاف الجيزة": مَن يأخذ الرشوة ملعون ومطرود من رحمة الله

كتب- عمر صبري:

شهد مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة محاضرةً بعنوان "خطورة الرشوة على المجتمع"، حاضر خلالها الدكتورة ليلى البهنساوي، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب.

جاء ذلك في حضور الدكتورة عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة، إن مَن يأخذ الرشوة شخص يلعنه الله، واللعنة تعني الطرد من رحمة الله، مشيرًا إلى أن عدم الإيمان بالقدر وعدم الرضا بما قسمه الله هو ما يدفع الفرد للحصول على الرشوة.

وأشار خليل إلى ضرورة أن يأخذ الفرد بالأسباب، وأن يكون ضميره هو المحرك له داخل عمله؛ لأن الأموال التي تأتي من خلال الطرق غير المشروعة ليست بها بركة مهما تكثر.

