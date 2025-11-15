11 خطوة علمية ترفع مناعة الطلاب في فصل الخريف

قال الدكتورة غادة السيد أحمد عواد، الباحثة بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية، بالمركز القومي للبحوث، إن رفع مناعة الطلاب ضروري؛ خصوصًا في فصل الخريف، حيث التقلبات الجوية والاستيقاظ مبكرًا للذهاب إلى المدارس.

وذكرت عواد خطوات علمية ترفع مناعة الطلاب في فصل الخريف، كالتالي:

- تناول الخضراوات والفواكه الملونة الغنية بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة؛ مثل الجزر والسبانخ والبرتقال والكرنب الأحمر.

- الاعتماد على الحبوب الكاملة؛ مثل: القمح، والأرز، والشوفان كمصدر للطاقة.

- الاهتمام بالبروتينات النباتية (البقوليات)، والحيوانية (الأسماك، الدجاج، اللحوم).

- إضافة الدهون الصحية؛ مثل زيت الزيتون إلى النظام الغذائي.

- ممارسة أنشطة رياضية خفيفة أو المشي نصف ساعة يوميًّا.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لدعم النمو وتقوية جهاز المناعة.

- شرب ما لا يقل عن لتر ونصف اللتر يوميًّا؛ للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز المناعة.

- الحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المطهرات بانتظام.

- تجنب الأغذية المصنعة والسكريات.

- الابتعاد عن الأغذية المصنعة المليئة بالمواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون.

- تقليل السكريات واستبدال الفواكه الطازجة بها.

