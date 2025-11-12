بعثة طلاب الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية بإسبانيا

تشارك بعثة طلاب الجامعات المصرية في البطولة العالمية العاشرة للجامعات، التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة جامعات: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة مصر الدولية، والجامعة البريطانية في مصر.

تُعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، حيث تشهد مشاركة أكثر من 60 جامعة من مختلف دول العالم في مجموعة متنوعة من الألعاب الجماعية والفردية.

وفي إطار حرص الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على دعم المشاركة المصرية في الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز حضور طلاب الجامعات المصرية دوليًا، قام الدكتور أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بتفقد بعثة الطلاب المصريين المشاركة في البطولة.

وخلال لقائه بالطلاب، أعرب د. أحمد راغب عن فخره بالمستوى المتميز والانضباط الذي أظهره طلاب الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل امتدادًا لمسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الجامعية المصرية، وتعكس صورة مشرفة لمصر وشبابها في المحافل الدولية.

كما أشاد نائب رئيس الاتحاد بالدعم الكبير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لهذه المشاركة، مؤكدًا ثقتهما في قدرة طلاب الجامعات المصرية على تمثيل الوطن بصورة تليق باسم مصر، ضمن رؤية الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور الرياضة الجامعية في التنمية الشاملة.

وأكد د. أحمد راغب أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات سيواصل دعمه للمشاركات الدولية، إيمانًا بأهمية بناء جيل من الطلاب يمتلك القدرات الرياضية والعلمية والثقافية التي تؤهله لتمثيل مصر بجدارة في المحافل الإقليمية والدولية.

