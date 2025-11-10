إعلان

وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب : عمر صبري

09:27 م 10/11/2025

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتورة حنان محمد محمود مصطفى النحاس، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور محمد أحمد علي عدوي، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور عادل محمد محمود علي، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة أسيوط.

- الدكتورة ريهام رفعت محمد حسن، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.

- الدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

- الدكتورة شيماء مصطفى مصطفى الشاذلي، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة الزقازيق.

- الدكتور أحمد علي علي علي رميح، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية، جامعة الزقازيق.

- الدكتور عصام عبدالرحمن محمد حسان، عميدًا لكلية علوم الأرض، جامعة بني سويف.

- الدكتور طارق حسن محمد حسن، عميدًا لكلية هندسة الطاقة، جامعة أسوان.

- الدكتور وليد سيد محمد عبدالكريم، عميدًا لكلية العلوم، جامعة السويس.

