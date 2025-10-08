أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم البحوث في مجالات العلوم الأساسية يُعد من الركائز الرئيسية لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تمثل الأساس لكل تقدم علمي وتكنولوجي، وأن الاستثمار فيها ينعكس مباشرة على جودة البحث والابتكار، ويسهم في بناء قاعدة علمية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الرابع لبرنامج العلوم الأساسية، الذي يهدف إلى تحفيز البحث العلمي في الرياضيات والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، وتشجيع تكوين مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية.

ويتضمن النداء تمويل أفضل المقترحات البحثية بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد، لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، على أن يتم التحكيم الفني للمقترحات المقدمة بشكل تنافسي من خلال خبراء متخصصين وفقًا لقواعد الهيئة.

وقال الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الهيئة مستمرة في إطلاق نداءات بحثية تتماشى مع أولويات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن النداء الحالي يمثل فرصة مهمة للباحثين المتميزين لتنفيذ بحوث نوعية تسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو 17 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك وفق الشروط والقواعد التفصيلية المعلنة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

