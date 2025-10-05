انطلاق المؤتمر السنوي العشرون لأدب الطفل بجامعة حلوان



انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي العشرون لأدب الطفل، الذي ينظمه معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، تحت عنوان "أدب الأطفال والتنمية البشرية المستدامة محليًا وعربيًا وعالميًا"، برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأكدت الدكتورة سهير محفوظ، رئيس المؤتمر وأستاذ المكتبات والمعلومات بجامعتي حلوان وقناة السويس، أن المؤتمر يناقش سبل توظيف الأدب والذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الطفل المعرفية والإبداعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة الإنسان".



وشهد المؤتمر مناقشة بحوث تناولت الإنتاج الفكري لأدب الأطفال في صوره المختلفة — من القصة والمسرح والشعر إلى الكتب الرقمية — إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم مكتبات وأدب الأطفال، ودور المؤسسات الثقافية والتعليمية في ترسيخ حب القراءة وتنمية الخيال لدى الأجيال الجديدة.



