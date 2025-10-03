موعد أخر فرصة للتظلم على نتيجة معادلات التجارة بالأعلى للجامعات

كتب - عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات استمرار فتح باب التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية هذا العام 2025 علما بأن أخر فرصة اليوم الخميس وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا.





وانتهى المجلس الأعلى للجامعات من الإعلان عن نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على المدارس الفنية التجارية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الفنية التجارية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية التجارية " نظام السنتان ".

عقدت الاختبارات تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

