وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع بريطانيا وإندونيسيا بلندن

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بارونيس سميث وزيرة التعليم البريطانية، وذلك على هامش مشاركة مصر في المؤتمر السنوي "Going Global" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة لندن.

وبحسب بيان، حضر اللقاء السفير أشرف سويلم، سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا حسين، المستشار الثقافي بلندن، ومارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني بمصر، وهبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر.

في بداية اللقاء، أشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في البلدين.

وأكد الدكتور عاشور أن تدويل التعليم يعد أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسلطًا الضوء على اهتمام مصر بالتعليم العابر للحدود، خاصة وأن نحو نصف أفرع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر هي جامعات بريطانية.

وأضاف أن هذا التعاون ساهم في تقدم مصر لتحتل المركز الرابع بدلًا من الخامس عالميًا في ترتيب الدول التي تحتضن التعليم البريطاني العابر للحدود، وفقًا لأحدث تقارير University UK International، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا بارزًا للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تستضيف عددًا متزايدًا من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

كما استعرض الوزير اهتمام الوزارة بالتعليم والتدريب المهني والتقني وربطه باحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور أيمن عاشور بالدكتورة ستيلا كريستي، نائبة وزير التعليم الإندونيسي، والتي أبدت رغبة بلادها في الاستفادة من تجربة مصر في التعليم العابر للحدود، والتعاون في مجالات بحثية متعددة تتعلق بتكنولوجيا الطاقة، والزراعة، والموارد الطبيعية والمعادن.

ورحب الدكتور عاشور بتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية بناء قنوات شراكة بحثية وتشجيع الهيئة المعاونة من الجامعات الإندونيسية على استكمال الدراسات العليا في مصر.

كما وجه الوزير الدعوة لوزير التعليم الإندونيسي لزيارة مصر في يناير المقبل، لحضور ملتقى "Deep Dialogue" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

وجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي "Going Global" يجمع قادة الجامعات وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتوسيع نطاق التعليم العابر للحدود، ويعكس التوجه المصري نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتدويلها وربطها بسوق العمل، من خلال مبادرات واضحة ومستدامة.

