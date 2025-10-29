إلزام طلاب تربية بالتدريب 5 أيام أسبوعيًا بالمدارس- مستند



قررت لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات إلزام كليات التربية بتطوير لوائحها الدراسية خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة إعداد المعلم.



وتتضمن التعديلات الجديدة تدريب طلاب السنة الرابعة ميدانيًا في المدارس لمدة 5 أيام أسبوعيًا، أو 3 أيام في حال تم التنسيق بين الكليات والمدارس، مع التأكيد على عدم تحميل الطلاب بمواد دراسية إضافية خلال عام التدريب.



وأوضحت اللجنة أن الهدف من القرار هو تعزيز كفاءة التدريب العملي وتوثيق الشراكة بين كليات التربية والمدارس، بما يواكب التطوير الجاري في الإطار المرجعي للتعليم العالي بمصر.



كما شددت على أن عملية التطوير تمتد لتشمل جودة البرامج والمناهج، وإدماج التحول الرقمي، وتحديث المقررات بإضافة موضوعات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، فضلًا عن مراجعة البرامج المتشابهة وتجنب التكرار الأكاديمي.



