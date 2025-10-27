جامعة القاهرة تواصل فعاليات مبادرة "تمكين" لدمج ذوي الهمم

تواصل جامعة القاهرة فعاليات خطتها التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر على مدار أسبوع كامل داخل كليات الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في بيان اليوم، أن الجامعة بدأت تنفيذ سلسلة من الفعاليات الهادفة التي تجمع بين التوعية والمشاركة والتعبير الإبداعي لطلاب ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن دمج وتمكين ذوي الهمم ليس مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار وطني في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

وشهد اليوم الأول والثاني من الخطة التنفيذية للمبادرة تفاعلًا مميزًا من طلاب الجامعة، حيث نظمت كلية طب الأسنان ندوة توعوية بعنوان "التمكين عبر الإشارة: من التواصل إلى المشاركة المجتمعية"، تناولت أهمية لغة الإشارة كأداة للتفاعل والدمج، بمشاركة واسعة من طلاب الكلية وطلاب ذوي الهمم.

كما أُقيمت في اليوم ذاته مسابقة تثقيفية بعنوان "اعرف حقوقك" لتوعية الطلاب بحقوق ذوي الإعاقة وسبل دعمهم داخل الحرم الجامعي.

وفي كلية الحقوق، شهدت قاعة المؤتمرات ندوة تفاعلية موسعة بعنوان "الحقوق القانونية للطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي"، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، تناولت التشريعات الوطنية والدولية التي تكفل حقوق ذوي الهمم في التعليم والعمل والمشاركة العامة، وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا بين الطلاب والمحاضرين حول آليات تفعيل تلك الحقوق داخل الجامعة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة جيهان المنياوي، مسؤول ملف الإعاقة بجامعة القاهرة، أن فعاليات المبادرة ستتواصل على مدار الأسبوع داخل مختلف الكليات، من خلال مسابقات رياضية وفنية وثقافية، وجلسات تفاعلية، وعروض مسرحية وغنائية بمشاركة طلاب ذوي الهمم، مشيرة إلى أن الهدف هو إرساء ثقافة الدمج الشامل داخل الحرم الجامعي، وتعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت الدكتورة نانيس عصام، مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، أن الأيام المقبلة ستشهد تنظيم مسابقات رياضية في ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة، ومعارض فنية لأعمال طلاب ذوي الهمم، إلى جانب جلسات توعوية حول التنوع في الإعاقات ودوره في إثراء المجتمع الجامعي.

اقرأ أيضًا:

حادث جرجا يصيب 11 معلمًا.. ونقابة المهن التعليمية: الدعم الكامل للمصابين وأسرهم

لوائح وضوابط للتدريس الأون لاين.. أبرز قرارات مجلس قصر العيني أكتوبر 2025

التعليم تُقر أحقية معلمي الحصة "رياض الأطفال" في العمل وسد العجز