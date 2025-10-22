استضاف المكتب الثقافي المصري في برلين، برئاسة الدكتور سامح سرور مدير المكتب، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من ممثلي المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية، في إطار دعم التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في مجال مكافحة الأورام.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد سمرة، عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، والدكتور كلاوس بيلكا، نائب مدير المركز البافاري لأبحاث السرطان، والدكتور توبياس بيركورب، عضو مجلس إدارة المركز، والدكتورة فالبول بيكر، مدير المركز البافاري لأبحاث السرطان، إلى جانب الدكتور فيلهلم ستورك، الأستاذ بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا.

ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للتعاون المزمع بين المعهد القومي للأورام والمؤسسات الألمانية، والذي يشمل تبادل الخبرات والتدريب في مجال العلاج الإشعاعي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأورام، فضلًا عن تنظيم زيارات متبادلة بين الفرق الطبية والبحثية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى الأورام في مصر وألمانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المكتب الثقافي المصري ببرلين لتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والألمانية، ودعم تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير البحث العلمي وخدمة قضايا الصحة العامة.

