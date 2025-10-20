مصر تدعم التميز الأكاديمي في إفريقيا وتحتفل بتخرج دفعة سنجور الجديدة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج الدفعة الـ19 من جامعة سنجور بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو وراعي الدفعة، والدكتور هاني هلال رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإفريقية، والسفراء، وممثلي المنظمات الدولية، وأولياء أمور الخريجين، وذلك بمقر الجامعة الجديد بمدينة برج العرب.

وبحسب بيان، أكد الوزير أن جامعة سنجور تعد رمزًا مضيئًا لمسيرة التعاون بين مصر ومنظمة الفرانكفونية، ونموذجًا للشراكة المثمرة من أجل التنمية في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الحفل يتزامن مع الاحتفال بمرور 35 عامًا على تأسيس الجامعة التي انطلقت من الإسكندرية عام 1990 لتكون منارة للعلم والتعاون الإفريقي المشترك.

وأوضح أن الجامعة أسهمت على مدار تاريخها في إعداد الكوادر الإفريقية القادرة على قيادة التنمية المستدامة في بلدانها، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة تضم 158 خريجًا وخريجة ينضمون إلى أكثر من 3900 خريج من مختلف أنحاء القارة، يمثلون ثمرة التعاون الدولي البنّاء وصناع مستقبل إفريقيا.

وأكد عاشور أن مصر تؤمن بأهمية الفرانكفونية كجسر للحوار والتبادل الثقافي والمعرفي، موضحًا أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والحكومة الفرنسية أثمر عن برامج مشتركة لتطوير التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي وتعزيز تعليم اللغة الفرنسية في الجامعات المصرية، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، قدمت الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور كصرح متكامل يضم منشآت أكاديمية وإدارية حديثة، ومرافق إقامة، وملاعب رياضية، وحمام سباحة، وقاعة مؤتمرات كبرى، بما يوفر بيئة تعليمية تدعم التفوق الأكاديمي والتواصل الثقافي بين طلاب القارة.

وأشار إلى أن خريجي الجامعة هم سفراء لمصر وإفريقيا في العالم، داعيًا إياهم إلى التمسك بالقيم التي تعلموها، والمساهمة في بناء مجتمعاتهم علمًا وأخلاقًا وخدمةً للإنسان.

من جانبه، وجه الدكتور هاني هلال رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على دعمهم للجامعة وتخصيص مقر دائم لها، مؤكدًا أن الحرم الجديد يجسد الشراكة المصرية الفرانكفونية، ويتيح بيئة محفزة للتميز والإبداع، ويسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للجامعة.

وأوضح أن جامعة سنجور تستقبل سنويًّا نحو 200 طالب من أكثر من 25 دولة إفريقية، وتقدم برامج ماجستير متخصصة في الثقافة، والبيئة، والإدارة، والصحة، لإعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية في بلدانها، مشيرًا إلى أن خريجيها يشغلون مناصب قيادية في مؤسسات تنموية وحكومية وإقليمية.

وشهد الحفل عروضًا فنية بعدة لغات قدمها الخريجون، إلى جانب كلمات للطلاب المتفوقين عبّروا فيها عن امتنانهم لما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية خلال دراستهم.

كما تفقد الوزير مباني الجامعة التي تمتد على مساحة 10 أفدنة، وتضم مبنيين أكاديميين وإداريين ومرافق متكاملة للإقامة والأنشطة الرياضية.

جدير بالذكر أن جامعة سنجور هي الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، أُسست عام 1989 باتفاقية بين الوكالة الفرانكفونية ومصر، بهدف تأهيل الكوادر الإفريقية على مستوى متميز لتكون ركيزة للتنمية في دول القارة.

