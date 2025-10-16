باحثتان بإعلام القاهرة تنشران دراسة دولية في كتاب صادر عن "أكسفورد"

شاركت الباحثتان، علياء خالد الشباسي، وليلى خالد، المدرستان المساعدتان بقسم العلاقات العامة والإعلان (البرنامج الإنجليزي) بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، في نشر بحث علمي محكّم بعنوان "الحركة الكوبية في 11 يوليو: تحليل الخطاب النقدي في فضاء تويتر الكوبي"، وذلك ضمن كتاب أكاديمي صادر عن جامعة أكسفورد في 24 سبتمبر 2025، تحت عنوان "Oxford Intersections: Social Media in Society and Culture".

يتناول البحث، الذي أُنجز بالتعاون مع فريق دولي من الباحثين، تحليل الخطاب المتداول عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول حركة الاحتجاجات التي شهدتها كوبا في يوليو 2021 تحت وسم #SOSCuba، معتمدًا منهج التحليل النقدي للخطاب.

وكشفت الدراسة عن الدور المحوري للفضاءات الرقمية في تشكيل المجال العام وتمكين المواطنين من التعبير عن مواقفهم تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما أبرزت كيف تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أدوات فاعلة للمقاومة الرقمية في ظل الأنظمة السلطوية.

ويُعد هذا البحث إضافة مهمة إلى الأدبيات العلمية المتخصصة في التحليل النقدي للخطاب الرقمي والنشاط السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعزز من مكانة كلية الإعلام بجامعة القاهرة على خريطة البحث العلمي الدولية في مجالات الإعلام الرقمي والعدالة الاتصالية.

لرابط البحث اضغط هنا.

