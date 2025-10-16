مذكرة تفاهم بين "تيودور بلهارس" و"جيانغسو" لمكافحة الأمراض المتوطنة

عمرو رمزي يكشف أسرار النجاح في الفن والإعلام: الموهبة وحدها لا تكفي

وقّع معهد تيودور بلهارس للأبحاث مذكرة تفاهم مع معهد جيانغسو الصيني للأمراض الطفيلية، بهدف توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، من خلال تطوير برامج بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الأمراض المتوطنة والطفيليات.

جرى التوقيع بين الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور كاو جون، مدير معهد جيانغسو، حيث أكد الجانبان التزامهما بدعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير حلول بحثية مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية في الدول النامية.

وتُعد هذه الاتفاقية مرحلة جديدة في مسيرة التعاون العلمي بين الجانبين، إذ تتضمن إطلاق برنامج بحثي مشترك لدراسة الأمراض الطفيلية المتوطنة وعلى رأسها البلهارسيا، إلى جانب تبادل الباحثين وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة في مصر والصين.

كما تنص المذكرة على تشجيع النشر العلمي المشترك في المجلات الدولية المحكمة، بما يعزز مكانة المؤسستين في ساحة البحث العلمي العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الباحثين لدى الطرفين.

وسيتولى تنسيق هذا التعاون من الجانب المصري الدكتورة هاجر فتحي عبد المقصود، الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات ورئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد عبد العزيز، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن التعاون مع معهد جيانغسو يمثل نموذجًا متميزًا للشراكات البحثية الدولية التي تخدم صحة الإنسان وتسهم في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية معهد تيودور بلهارس الهادفة إلى توسيع شبكة التعاون الدولي وتبادل الخبرات البحثية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أبحاث الأمراض المتوطنة، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستوفر فرصًا واعدة لشباب الباحثين لاكتساب خبرات علمية متقدمة والمشاركة في مشروعات بحثية مع مؤسسات عالمية رائدة.

وأكد "عبد العزيز"، أن المعهد يسعى باستمرار إلى بناء جسور علمية قوية مع المؤسسات البحثية الدولية، انطلاقًا من قناعته بأن الانفتاح العلمي والتعاون الدولي يمثلان الركيزة الأساسية للتطوير الحقيقي في مجالي الصحة والبحث العلمي في مصر.

