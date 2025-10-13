بدء الموسم الثقافي بجامعة القاهرة الأهلية بمحاضرة توعوية

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة القاهرة الأهلية اليوم محاضرة توعوية بعنوان "المجالات المهنية للصيادلة"، ألقاها الدكتور خالد مصيلحي أستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت المحاضرة أهم المسارات المهنية المتاحة لخريجي كليات الصيدلة في مجالات العمل الدوائي والصناعي والإكلينيكي والبحثي، بالإضافة إلى دور الصيدلي في منظومة الرعاية الصحية، وآفاق التطور المهني في ضوء التحول العالمي نحو الطب الدقيق والرعاية الصيدلية المتكاملة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات طلابها وربط المناهج الأكاديمية بالجانب التطبيقي والمهني، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل جزءًا من خطة الجامعة لتنمية قدرات الطلاب وتوعيتهم بفرص العمل المستقبلية في ظل التطورات العالمية في مجالات الدواء والصحة.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مصيلحي أن مهنة الصيدلة تشهد توسعًا كبيرًا في مجالاتها داخل وخارج مصر، مؤكدًا على أهمية امتلاك الصيدلي للمعرفة العلمية المتعمقة والمهارات العملية الحديثة التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي، مشددًا على أن التطوير المستمر للذات هو مفتاح النجاح المهني في العصر الحديث.

