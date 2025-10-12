تصوير: نادر نبيل

قال الدكتور روبرت ووترسون، العميد التنفيذي لكلية الصحة والرياضة والعلوم الحيوية بجامعة شرق لندن، إن طلاب فرع الجامعة في العاصمة الإدارية يدرسون نفس المناهج المطبقة في المملكة المتحدة، ويحصلون على نفس الشهادة البريطانية المعتمدة، دون الحاجة إلى اجتياز اختبار مزاولة المهنة عند العمل في بريطانيا.

وأكد ووترسون أن الفرع المصري مجهز بأحدث الأجهزة والمعامل، ويضم أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيرًا إلى أن الجامعة تربطها اتفاقيات تدريب مع مؤسسات طبية معتمدة توفر أحدث التقنيات في مجالات العلاج الطبيعي والرعاية الصحية.

وأضاف العميد التنفيذي لكلية الصحة والرياضة والعلوم الحيوية بجامعة شرق لندن، أن جامعة شرق لندن تتيح فرص التبادل الطلابي الدولي بين فرعها في مصر والمقر الرئيسي في إنجلترا، ضمن مبادرة "المجتمع العالمي" (Global Community) التي تسمح للطلاب بخوض تجارب تدريبية في الخارج لتعزيز مهاراتهم المهنية.

جاء ذلك خلال إطلاق الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بالتعاون مع جامعة شرق لندن (UEL) مبادرة "عام الصحة" (Year of Health)، خلال احتفالية مميزة أُقيمت بحرم الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وفد أكاديمي رفيع من جامعة شرق لندن وعدد من الشخصيات البارزة في قطاعَي التعليم العالي والصحة في مصر.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي الشامل، ودعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية، وتوسيع فرص التدريب والتطبيق العملي في البرامج الأكاديمية ذات الصلة.

وحضر الفاعلية كلٌّ من الدكتور روبرت ووترسون (Dr. Robert Waterson) – العميد التنفيذي لكلية الصحة والرياضة والعلوم الحيوية بجامعة شرق لندن، والدكتور علي رضا (Dr. Alireza) – مدير قسم المسار الوظيفي وريادة الأعمال بكلية العلوم الحيوية والرياضة، والدكتورة هويدا بركات (Dr. Howaida Barakat) – المدير الأول للشراكات الأكاديمية بجامعة شرق لندن، إلى جانب الدكتور علاء الدين بلبع، رئيس لجنة قطاع كليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، الذي أشاد بالدور الريادي للجامعات الأوروبية في دعم التعليم التطبيقي وربط الدراسة باحتياجات المجتمع.

