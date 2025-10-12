رابط وشروط التسجيل في قاعدة بيانات مجلس الجامعات الأهلية

كتب- عمر صبري:

أعلن مجلس الجامعات الأهلية، عن فتح باب التسجيل لقاعدة بيانات خاصة بأساتذة الجامعات المصريين ذوي الكفاءة بكافة القطاعات العلمية.

وأوضح مجلس الجامعات الأهلية، في بيان، أنه يسعى إلى تكوين قاعدة بيانات لأساتذة الجامعات المصرية ممن لديهم الرغبة للمساهمة في إنجاح تلك التجربة الواعدة والتي تحظى بدعم مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف: يشترط أن يكون أستاذًا عاملًا أو متفرغًا بإحدى الجامعات المصرية، يتمتع بخبرات أكاديمية وإدارية ورقابية سابقة بالتعليم العالي وكذلك بمتابعة وضمان جودة التعليم.

وعلى من يرغب في التقدم للتسجيل، إكمال البيانات المطلوبة بالرابط المرفق، وإرفاق سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية، حتى يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري، وللحصول على رابط التسجيل اضغط هنا.

