جامعة حلوان الأهلية تطلق بودكاست Vox Helwan مساحة حوارية بصوت الطلاب

شهدت جامعة حلوان الأهلية افتتاح وتسجيل الحلقة الأولى من بودكاست "Vox Helwan"، ليصبح بذلك أول بودكاست جامعي يُطلق على مستوى الجامعات المصرية، ويشكل منصة حوارية جديدة تمنح الطلاب مساحة للتعبير والمشاركة وصناعة محتوى هادف ومؤثر.

حضر الافتتاح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، الذي أعطى إشارة الانطلاق الرسمية للبودكاست، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الإعلام الجامعي، وتعكس رؤية الجامعة في تمكين طلابها من قيادة أدوات التواصل الحديثة بأنفسهم.

وخلال التسجيل الأول، شارك الدكتور السيد قنديل الحوار مع الطالب رماح وائل رئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث دار النقاش حول رحلة تأسيس جامعة حلوان ، ودور الشباب في تطويرها، وأهمية الإعلام الطلابي في نقل الصورة الإيجابية عن الجامعة والمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق "فوكس حلوان " يأتي كأحد أبرز إنجازات المشروع الإعلامي الجديد، موضحًا أن الجامعة تسعى من خلاله إلى تقديم محتوى شبابي ملهم يعبّر عن طلابها بصدق، ويناقش قضاياهم وطموحاتهم بلغة قريبة منهم وبأسلوب عصري.

