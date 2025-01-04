لماذا تسعى التعليم العالي لعقد شراكات مع جامعات أجنبية ومصانع؟.. عاشور يوضح لـ"مصراوي"

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية القصوى لعقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة في الدول المتقدمة علميًّا وبحثيًّا؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، كما تسعى الوزارة للتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأوضح عاشور أهمية تلك الشراكات خلال تصريحات لـ"مصراوي" حيث أن وزارة التعليم العالي شهدت أضخم اتفاق إطاري الشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، الذي يتيح منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا، ويُعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، ويعكس أهمية تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم المختلفة في مصر.

وتابع وزير التعليم العالي: التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية المحلية والعالمية مهم أيضًا لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي في تطوير المجتمع، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر أن اتفاق مصر فرنسا نتج عنه منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا، تتنوع بين التخصصات الأكاديمية والتكنولوجية، ويتيح هذا للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، فضلًا عن تحقيق تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية، وإطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصري الفرنسي، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي، كما سيتم التعاون لتدريب 100 من شباب الباحثين المصريين في فرنسا بموجب هذا الاتفاق بحلول عام 2028.

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