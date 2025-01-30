لأطباء الباطنة.. "قصر العيني" يعلن تفاصيل الامتحان الإكلينيكي لزمالة الكلية الملكية البريطانية

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة الامتحان الإكلينيكي لزمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنة (MRCP-UK) بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.

وأوضحت الكلية، أن هذا الامتحان يعد جزءًا أساسيًا في تقييم الأطباء المتدربين في تخصص الأمراض الباطنة، ويعد خطوة هامة نحو حصولهم على الزمالة البريطانية في هذا المجال المتخصص.

شمل الامتحان مجموعة من الفحوصات السريرية واختبارات التشخيص والعلاج التي أُجريت تحت إشراف لجنة من الأطباء المعتمدين من الكلية الملكية البريطانية، بالإضافة إلى أساتذة التخصص من الجامعات المصرية.

وقد أشرفت على الامتحان الدكتورة مها حسام الدين، أستاذة الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني، التي تولت الإشراف المصري الرئيسي على الامتحان.

وتم خلال الامتحان تقييم المهارات السريرية للمتقدمين في مجالات التشخيص والعلاج، مع التركيز على مهارات التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وتنفيذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

وتقدم للاختبار 45 طبيبًا من جنسيات مختلفة، حيث استمر الامتحان لمدة ثلاثة أيام.

من الجدير بالذكر أن قصر العيني يستضيف هذا الامتحان منذ أكثر من عشرين عامًا، ويُعقد ثلاث مرات سنويًا، ويعد من أكبر مراكز إقامة هذا الامتحان خارج المملكة المتحدة.

وفي تصريحها حول الامتحان، أكدت الدكتورة مها حسام الدين أن "الامتحان الإكلينيكي لزمالة الكلية الملكية البريطانية يمثل اختبارًا بالغ الأهمية للمتخصصين في الأمراض الباطنة.

وأضافت: نحن في قصر العيني نحرص على تقديم بيئة تعليمية متميزة لاختبار المهارات السريرية للأطباء المتدربين. هذا الحدث يعكس التزامنا بتطوير التعليم الطبي في مصر والمنطقة."

من جانبه، أشار الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إلى أهمية هذا الحدث قائلاً: "يعد امتحان زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنة حدثًا طبيًا وتعليميًا بالغ الأهمية ليس فقط لمصر، بل للمنطقة بأسرها.

وقال: نحن فخورون باستضافة هذا الامتحان، الذي يعكس الدور الريادي لقصر العيني وأساتذته في تحسين التعليم الطبي وتطوير مهنة الطب في مصر والشرق الأوسط.

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