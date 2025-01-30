وزير التعليم العالي يبحث مع رئيسة الروتاري الدولي التعاون في دعم المستشفيات الجامعية

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، رئيسة الروتاري الدولي ستيفاني أورشيك، والدكتور شريف أديب، محافظ روتاري مصر، والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في دعم المستشفيات الجامعية وتعزيز الشراكة في القضايا المجتمعية والتنموية.

دور الجامعات في خدمة المجتمع

أكد الوزير أن الدور المجتمعي للجامعات جزء لا يتجزأ من رسالتها التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى جهود الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة في مواجهة التحديات التنموية عبر تقديم خدمات في مختلف المجالات، مثل الزراعة، الصناعة، الصحة، والثقافة.

كما أشار إلى مبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية، التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في التنمية الإقليمية، عبر سبعة تحالفات تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وتعمل على التكامل بين الجامعات والصناعة والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

التعاون في دعم المستشفيات الجامعية

ناقش الوزير إمكانية تعزيز التعاون بين الروتاري الدولي ومنظومة المستشفيات الجامعية، التي تضم 145 مستشفى تقدم خدمات علاجية وتعليمية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بأي مبادرات لدعم الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

من جانبها، أعربت ستيفاني أورشيك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى التزام الروتاري بدعم المشروعات التنموية والخدمية، من بينها تقديم المنح الدراسية، والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية، ومعالجة قضايا المياه والبيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الروتاري يعمل على التعاون مع الجامعات العالمية لدعم الطلاب، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض، وتقديم الخدمات العلاجية والتدريبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التفاهم الدولي.

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