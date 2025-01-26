معرض الكتاب.. ندوة جامعة القاهرة "100 عام من العطاء" تحتفي بـ"أحمد مستجير"

كتب- عمر صبري:

تشارك جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي بدأت فاعلياته من 23 يناير ويستمر حتى 5 فبراير المقبل.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، ويتم عرضها بصالة (1) جناح A8، وتتنوع مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة في شتى صنوف المعرفة والعلوم، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في فاعليات المعرض؛ كونه من أهم الفاعليات الثقافية التي تستهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية، وإدراكًا منها للدور الثقافي والعلمي الكبير الذي يمثله المعرض كأحد أكبر الفاعليات الثقافية على الصعيدَين العربي والدولي ومقصد الأدباء والمتخصصين والمثقفين والمفكرين من مختلف الدول.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى تنظيم الجامعة ندوتَين خلال فاعليات المعرض؛ حيث يتعلق موضوع الندوة الأولى بتدشين "قاموس القاهرة للشباب العربي" بالتعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية دار العلوم، ويأتي موضوع الندوة الثانية تحت عنوان "جامعة القاهرة في 100 عام من العطاء"، لافتًا إلى احتفاء هيئة الكتاب هذا العام بشخصية المرحوم الدكتور أحمد مستجير، أستاذ تربية الحيوان وعميد كلية الزراعة الأسبق، من خلال تنظيم ندوة بعنوان "أ.د أحمد مستجير.. الهندسة الوراثية والنبات"، بمشاركة الدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد شوقي أستاذ فسيولوجي وبيو تكنولوجي النبات بكلية الزراعة بالجامعة.

وقالت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مشاركة الجامعة في فاعليات المعرض، إن الجامعة سوف تشارك في المعرض بجناح يضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات الجامعة، وعددًا من كلياتها ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.

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