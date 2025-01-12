أول تعليق لجامعة حلوان بشأن مقاضاة جمعية خريجي هندسة حلوان وزيرَ التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أصدرت كلية الهندسة جامعة حلوان توضيحًا بشأن ما تم تداوله من أخبار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، بأن جمعية خريجي كلية الهندسة بجامعة حلوان تعلن تضامنها مع نقيب المهندسين في الدعوى المرفوعة بالقضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكدت كلية الهندسة أن الجمعية لا تتبع كلية الهندسة جامعة حلوان، وليس لإدارة الكلية أية سلطة إدارية أو مالية على هذه الجمعية؛ حيث إنها جمعية مشهرة برقم 5150 لسنة 2003 ومقرها 71 شارع مجرى السيل بحدائق حلوان، وتحكمها لائحة إدارية ومالية خاصة بها معتمدة بخاتم النسر من قِبل إدارة الجمعيات بمحافظة القاهرة، ويحكمها مجلس إدارة وجمعية عمومية، طبقًا للائحة الجمعية الخاصة.



وأضافت كلية الهندسة أنها تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي أنشطة أو فاعليات أو إجراءات تقوم بها هذه الجمعية، دون أدنى مسؤولية على كلية الهندسة وجامعة حلوان.



وكان المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أعلن صباح اليوم الأحد، رفع دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته؛ دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.



جدير بالذكر أن القضاء الإداري ينظر في الدعوى اليوم؛ ويوجد نقيب المهندسين في مقر المحكمة الآن، وأعلن كل من اتحاد مهندسي مصر، وجمعية خريجي هندسة جامعة حلوان، تضامنهما مع نقيب المهندسين في الدعوى.



اقرأ أيضًا:

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان



برودة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



