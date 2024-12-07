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6 فاعليات ونشاطات لـ"الأعلى للجامعات" من 30 نوفمبر حتى 6 ديسمبر

04:48 م السبت 07 ديسمبر 2024

وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور

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كتب- عمر صبري:

أعلن موقع المجلس الأعلى للجامعات تفاصيل نشاط أمانة المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024.

وجاءت تفاصيل نشاط أمانة المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024، كالتالي:

１- وزير التعليم العالي ومحافظ السويس ورئيس الجامعة بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة السويس بتكلفة 3 مليارات جنيه.

２- وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجامعة السويس.

３- بمشاركة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ قيام وفد رفيع المستوى بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز الخدمات المهنية داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.

４- بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

５- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة المنوفية، يشهدان افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع بالجامعة.

６- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برحاب جامعة المنوفية.

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المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي محافظ السويس جامعة السويس
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