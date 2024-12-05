19 قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية.. الأسماء والمناصب

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور عمرو أحمد عبدالمنعم المصري، نائبًا لرئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتور محمد وائل عبدالعظيم محمد محمود، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور عبدالفتاح عبدالنبي عطية هليل، عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.

الدكتور مصطفى أحمد فؤاد عبدالجواد عيسوي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنيا.

الدكتورة ناهد فكري حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.

الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمياط.

الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.

الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.

الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عبدالله، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.

الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة بني سويف.

الدكتور أسامة إبراهيم محمد إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.

الدكتورة نيفين غريب السيد رزق، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

الدكتور حسن سعد محمود عابدين، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.

الدكتورة دعاء الدرديري أبوالحسن سالم، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.

الدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جوده، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها.

الدكتور طارق سمير محمد محمد أمين، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

الدكتورة ولاء محمد عبدالغني السيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

الدكتورة زينب فيصل عبدالقادر أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.

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