التعليم العالي تكشف تفاصيل تنظيم البطولة العربية الجامعية لكرة قدم الصالات

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كتب- عمر صبري:

التقى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، لبحث تنظيم البطولة العربية الجامعية لكرة القدم داخل الصالات بمدينة شرم الشيخ خلال فبراير المقبل وانطلاق "مبادرة 100 يوم رياضة" بالمحافظة من خلال فعالية رياضية كبرى على هامش البطولة.

وبحسب بيان، أعرب اللواء خالد مبارك عن استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لضمان نجاح البطولة وإخراجها بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر وتبرز تميز مدينة شرم الشيخ كوجهة رياضية وسياحية عالمية.

وأكد اللواء خالد مبارك على أن هذه البطولة تعد فرصة لتعزيز الروابط العربية وتوفير بيئة رياضية تنافسية وآمنة للشباب العربي، إلى جانب دورها في تعزيز مكانة شرم الشيخ كمدينة رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وأن جنوب سيناء تسخر كافة الإمكانيات لضمان أن تكون هذه البطولة حدثاً رياضياً مميزاً يليق باسم مصر.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور مصطفي بيومي بالتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور لدعم تنفيذ العديد من البطولات الدولية الكبرى للرياضة الجامعية والأنشطة المحلية بمدن المحافظة المختلفة.

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