8 شروط للقيد بالشهادة التخصصية بطب أسنان القاهرة

كتب- عمر صبري:

حددت كلية طب الأسنان قصر العيني، جامعة القاهرة، شروط القيد بالشهادة التخصصية للعام الجامعي الجديد.

وتشمل تلك الشروط:

* أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها (من قبل المجلس الأعلى للجامعات) من أحد المعاهد العلمية المعترف بها.

* أن يكون حاصلًا على تقدير عام "جيد" وتقدير مادة التخصص "جيد" على الأقل.

* أن يكون قد أمضى السنة الإجبارية للتدريب (الامتياز).

* موافقة جهة عمل الطالب على قيده للحصول على درجة التخصص، وكذلك على فرع التخصص، كما يشترط موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغًا كاملاً طوال مدة التدريب.

* أن يقدم الطالب طلبًا متضمنًا جميع المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية، خلال المدة من أول سبتمبر إلى آخره من العام المراد القيد به.

* اجتياز امتحان إتقان اللغة الإنجليزية التويفل المحلي (TOEFL) برصيد أربعمائة وخمسين (450) درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELTS) بسبع (7) درجات على الأقل، أو إرفاق تعهد بتسليم الشهادة عند تسليم الأصول بعد القبول.

* موافقة مجلس القسم المختص.

* سداد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة أو وفقًا للموعد المحدد والمعلن بالكلية.

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