ما التخصصات المتاح لها التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر؟

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025 م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

مواعيد التقدم

وتبدأ المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، السبت المقبل 23 نوفمبر، استقبال أوراق الراغبين في التقدم للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، ولمدة أسبوعين.

التخصصات المطلوبة:

معلم مواد شرعية وعربية:

أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية:

أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

المستندات المطلوبة

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

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