أكاديمية البحث العلمي تطلق النسخة الثالثة من كتاب "التكنولوجيا الخضراء لمجابهة التغيرات المناخية"

كتب- عمر صبري:

شاركت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور تامر حمودة المُشرف على قطاع الابتكار والتسويق في جلسة حوارية نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع المنظمة العلمية للملكية الفكرية في جناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء خلال مؤتمر COP 29 في مدينة باكو، أذربيجان.

الجلسة كانت بعنوان "الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في مجابهة التحديات البيئية للتغيرات المناخية" وركزت على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

إطلاق النسخة الثالثة من كتاب "التكنولوجيا الخضراء"

في إطار الجلسة، تم إطلاق الإصدار الثالث من كتاب التكنولوجيا الخضراء (GTB) بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (CTCN)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر.

الكتاب تضمن نتائج الابتكارات في مجال الطاقة لمكافحة التغيرات المناخية، وركز بشكل خاص على المناطق الريفية والحضرية والخدمات الأساسية مثل المستشفيات ومراكز البيانات.

المشروعات البحثية والأكاديمية في مجال الطاقة المتجددة

خلال الجلسة، استعرضت الدكتورة جينا الفقي بعض المشروعات التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي لتعزيز البنية البحثية في مجال الطاقة المتجددة.

من أبرز هذه المشروعات المعمل المصري الصيني في سوهاج، الذي يساهم بشكل كبير في إنتاج الخلايا الشمسية وتطوير الأبحاث ذات الصلة.

مشاركة المنظمات الدولية

كما شارك في الجلسة ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) حيث استعرضوا دور الطاقة في تحويل القطاع الزراعي، خاصة في المناطق الريفية والحضرية.

من جانبها، تحدثت منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات عن مبادرة العمل الرقمي الأخضر لتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية الخضراء.

كما قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) رؤى حول أنظمة الابتكار العالمية في التكنولوجيا النظيفة وناقشت آليات دعم الابتكارات التكنولوجية في انتقال الطاقة.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم

الهواري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة 2024

إعادة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل