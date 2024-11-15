إيمان عبد العظيم تحصد جائزة بطرس غالي للسلام في الدراسات الأفريقية

كتب - فادي الصاوي:

منحت مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، جائزة بطرس غالي للسلام في الدراسات الأفريقية لعام 2024، إلى الدكتورة إيمان عبد العظيم، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

وحصدت الدكتورة إيمان عبد العظيم، الجائزة عن رسالة الدكتوراه المتميزة التي قدمتها بعنوان "النظام السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية: بين النظرية والتطبيق"، والتي حازت على المركز الأول، بينما نالت الدكتورة ولاء محمد صابر المركز الثاني عن رسالة دكتوراه تناولت قضية "جزر أفريقيا المحتلة".

وتعتبر جائزة بطرس غالي للسلام في الدراسات الأفريقية إحدى الجوائز الأكاديمية المرموقة في مصر، وهي تُمنح سنويًا لأفضل رسائل الدكتوراه في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي، وذلك تقديراً لمساهمات الباحثين في تعميق الفهم للقضايا الأفريقية، وتحمل الجائزة اسم الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، تكريمًا لدوره الكبير في دعم القارة الأفريقية.

أقيم حفل لتوزيع الجوائز، شهد تكريم الدكتورتين الفائزتين، حيث قام بتسليم الجوائز الدكتور سيد فليفل، أحد أبرز الخبراء في الشؤون الأفريقية وعميد معهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة، والدكتور ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالي.

تأسست مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة في عام 2018 من قبل مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والدبلوماسية، وتسعى المؤسسة إلى البناء على إرث الدكتور بطرس بطرس غالي (1922-2016)، ومواصلة وتعزيز القيم الأساسية التي كان يعمل في ظلها كالحوار والحق في حرية التعبير، والوصول الحر إلى المعلومات وكذلك السلام والمعرفة مع التركيز على التراث المصري وانعكاساته في الأهمية الاستراتيجية الحالية لمصر في قلب المنطقة وفي العالم بأسره.