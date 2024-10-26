جامعة القاهرة: 1627 مواطنًا استفادوا من خدمات قافلة كفر طهرمس

كتب- عمر صبري:

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى منطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبنك الكساء المصري.

وأوضح التقرير، نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد من خدماتها 1627 مواطنًا، منهم 767 شخصًا استفادوا من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وتم علاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن، والأسنان، والعلاج الطبيعي، كما تم تحويل 60 حالة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.

وأشار التقرير، إلى استفادة 860 مواطن من الخدمات التوعوية التي قدمتها القافلة في مجالات مكافحة الإدمان، ورفع الوعي والتثقيف من خلال الندوات التي عقدتها القافلة، بالإضافة إلى تنمية مهارات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لديهم في إطار مبادرة صنايعية مصر. وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (بداية) بتقديم خدمات متنوعة لتحسين جودة حياة المواطنين، مستهدفة كل الفئات العمرية.

كما أشار التقرير إلى مواصلة الجامعة جهودها للمشاركة الفعالة، ودعم المبادرات الرئاسية، والمساهمة في دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة.

جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لمنطقة كفر طهرمس ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز خدمات ذوي الإعاقة، والإدارة المركزية للشئون الطبية.