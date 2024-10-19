استكمال البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات "بشرم الشيخ"

انتخابات الاتحادات الطلابية.. أسرة من أجل مصر تتصدر المشهد بعد فتح

كتب- عمر صبري:

استكملت فعاليات البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية"، الذي يُعقد في المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يُقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.

يشرف على البرنامج الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى جانب الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بالصندوق، والدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة.

في صباح ثالث أيام البرنامج الطلابي، استمتع المشاركون بجولة ترفيهية في مدينة شرم الشيخ، والتعرف على جمال المدينة السياحية وما تتميز به من السياحة الجبلية والبحرية، بينما شهد المساء جلسات علمية مهمة تم خلالها مناقشة قضايا الإدمان والتعاطي، حيث شملت المحاضرات عدة محاور رئيسية حول:

تعريف الإدمان والمخدرات وأنواعها وتأثيرها الجسدي والنفسي والاجتماعي، صحة استخدام مصطلحات مثل "الإدمان" و"المخدرات"، وتقديم مصطلحات بديلة حديثة، موقف الأديان السماوية والقوانين الوضعية من تعاطي المخدرات، والتعرف هل الإدمان مرض أم انحراف؟.

كما تم مناقشة مراحل وأسباب الإدمان وكيفية اكتشافه المبكر، طرق الوقاية من الإدمان وعلاج المتعاطين وفق أساليب وتكنيكات حديثة، والتعرف على دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تقديم خدمات وقائية وعلاجية.

بعد المحاضرة، استكمل الطلاب ورش العمل والتي قدمت مقترحات لبرامج حول أهداف المبادرة "بداية جديدة"، تبعها اجتماع عقده الدكتور كريم همام مع مديري عموم رعاية الشباب بالجامعات المصرية لمناقشة سبل دعم الأنشطة الطلابية، وتم خلال الاجتماع، استعراض رؤية الحاضرين لتطوير الأنشطة الطلابية بما يتماشى مع متطلبات الطلاب، ومناقشة مقترحات لأنشطة وفعاليات جديدة للجامعات ومعهد إعداد القادة.

كما تم توجيه الجامعات لرفع أنشطتها على منصة المجلس الأعلى للجامعات لرصد الأنشطة وتحليلها.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء، من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل تركز على مكافحة الإدمان والانحرافات السلوكية، في إطار بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.