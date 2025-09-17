كتب- عمر صبري:

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة علمي وأدبي 2025، عبر موقع التنسيق الرسمي حيث يمكن إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وتختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية، وتم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاثة لطلاب الثانوية العامة المصرية، كما يتم الإعلان عن نتائج باقي الشهادات عبر الموقع التنسيق الإلكتروني.

وسيسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقاً للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

