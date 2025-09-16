97% لتربية كفر الشيخ.. نتيجة تنسيق الثانوية الزراعية 3 سنوات
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات لعام 2025 كالتالي:
تربية كفر الشيخ 97.00
زراعة الوادي الجديد 96.80
تربية طنطا 95.80
زراعة المنصورة 95.40
تربية دمنهور 95.40
تربية المنيا 95.20
زراعة المنوفية بشبين الكوم 94.40
زراعة بنها بمشتهر 94.20
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 93.80
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 93.60
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 90.68
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 89.20
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 89.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 88.40
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 88.40
ك.ت. فني صناعى شبرا 88.31
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 87.80
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 87.40
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 86.55
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 86.40
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 83.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 81.80
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 80.80
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 75.09
الفني للفنادق بور سعيد 74.80
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 73.40
الفني للفنادق الاسكندريه 73.00
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 72.73
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 71.60
الفني للفنادق المطريه 70.00
الفني للفنادق قنا 70.00
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 68.73
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 68.18
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 66.55
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 66.18
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 65.09
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 64.73
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 64.00
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 63.52
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 63.27
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 63.20
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 62.36
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 62.18
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 62.00
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 62.00
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 61.64
العالي سياحة وفنادق الغردقة 61.45
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 61.27
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 61.27
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 61.09
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 60.91
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 60.73
دراسات نوعيه العريش 60.55
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 60.00
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 60.00
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 60.00
